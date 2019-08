Rund 500 Erstklässler wurden am Donnerstag in den zehn Ahlener Grundschulen meist mit fröhlichem Gesang begrüßt. „Schön, dass Du da bist“, riefen beispielsweise die Zweitklässler der Mammutschule ihren neuen Mitschülern bei der Begrüßungsfeier in der Schulaula entgegen. Die Viertklässler hießen die neuen i-Dötzchen mit Klassenlehrer Florian Pawlik anschließend mit großem Applaus im Spalier ebenfalls herzlich willkommen.

Nicht nur für die Schulstarter war es ein spannender Tag, sondern auch für die Eltern, die noch einmal mit den Regelungen an den jeweiligen Schulen vertraut gemacht wurden. Die Redaktion der „Ahlener Zeitung“ hat alle zehn Grundschulen besucht, um sämtliche Klassen im Bild festzuhalten, damit der Tag der Einschulung für alle in Erinnerung bleibt. In der Freitagsausgabe veröffentlichen wir die I-Dötze zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern.