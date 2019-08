Pferdchen drehen sich für Bundespräsidenten

Auf der Oide Wiesn beim Münchner Oktoberfest sind sie seit 2010 Stammgast, beim Historischen Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle im Februar und auf dem Drachenfels waren Susanne und Alexander Fredebeul mit ihrem historischen Märchenkarussell auch schon zu Gast.

Aber die Einladung zum Bürgerfest des Bundespräsidenten am heutigen Freitag und Samstag übertrifft alle bisherigen Einladungen. Am Mittwochmorgen ist das Ehepaar in Herrgottsfrühe nach Berlin aufgebrochen, um das Karussell im Park von Schloss Bellevue aufzubauen.

„Wir fühlen uns geschmeichelt und geehrt“, bricht es aus Susanne Fredebeul auf die Einladung angesprochen heraus. Die Ahlenerin, die auf der Suche nach dem Karussell ihrer Kindheitserinnerungen auf ein Märchenkarussell stieß, das sie 2000 von einem Schausteller aus Dinkelsbühl erwarb, hat seitdem das Restaurieren von Pferden zu ihrem Hobby gemacht. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Alexander, der als Rheinländer seine große Liebe in Ahlen fand und die Sammelleidenschaft seiner Frau für historisches Jahrmarktrequisiten teilt.

„ Wir fühlen uns geschmeichelt und geehrt. Wir fühlen uns geschmeichelt und geehrt. “ Susanne Fredebeul

Inzwischen sind die Pferde, die die Fredebeuls in zum Teil erbärmlichen Zustand kaufen und aufwendig restaurieren, auch als Dekorationsobjekte gefragt. So ließ sich das Münchner Dallmayrs Delikatessenhaus drei solcher Prachtexemplare erst in dieser Woche anliefern – als Leihgabe. Auch Felix befand sich in einem schlechten Zustand, als sie ihn bei einem Antiquitätenhändler in Holland entdecke. Dabei handelte es sich um das Pferd, auf dem sie als Sechsjährige auf der Kirmes am liebsten gesessen hat. Auf alten Fotos kann man Felix gut erkennen.

Gefragt sind die Pferde nicht erst seit heute bei Filmproduktionen als Requisiten. So waren sie in dem Kinderfilm „V8 – Du willst der Beste sein“ 2013 und in dem Kunstfilm des US-Amerikaners Wes Anderson „Grand Budapest Hotel“ von 2014 zu sehen. Auch das Karussell war schon einmal für den Film gebucht: 2010 in einer Folge der TV-Krimiserie „Marie Brand“ mit Mariele Millowitsch in der Hauptrolle, als es um einen Kriminalfall in einer Restaurationswerkstatt ging.

Das Karussell beim historischen Jahrmarkt in Bochum. Foto: privat

Die Einladung zum Bürgerfest von Frank-Walter Steinmeier ist bislang die Krönung. Bereits am heutigen Freitag erwarten die Ahlener einen großen Ansturm, wenn geladene Gäste Zutritt haben. Dabei handelt es sich um ehrenamtlich Tätige aus der gesamten Bundesrepublik, die für ihr beispielhaftes Engagement gewürdigt werden. Anderntags steht das Bürgerfest allen offen.

„Im März dieses Jahres hatte uns der Deutsche Schaustellerverband angesprochen, ob wir interessiert sind“, berichtet Susanne Fredebeul. Danach erfolgte die offizielle Einladung des Bundespräsidialamtes. Der weitere Kontakt verlief über eine Veranstaltungsagentur, die das Fest durchführt.

Beim Bürgerfest sind die Karussellfahrten selbstredend kostenlos. „Auf dem Oktoberfest kostet eine Fahrt einen Euro“, klärt Susanne Fredebeul auf. Anders als in München, wo das Ehepaar im Wohnwagen auf den Wiesn übernachtet, gönnen sich die Ahlener in Berlin ein Hotel. Am Sonntag wird abgebaut und danach geht‘s zurück nach Hause. Gut eine Woche später steht schon München auf dem Plan, denn dort nimmt der Aufbau wegen der technischen Auflagen einfach mehr Zeit in Anspruch.