Noch nicht genug von Sonne, Sand und Cocktails unter Palmen? Dann könnte Ahlens Marktplatz auf dem Sprung ins Wochenende eine heiße Adresse sein, um es zwischen den Zehen noch einmal knirschen zu lassen.

„Just Festivals“ meldet sich mit seinem Beach-Street-Festival zurück, das diesmal einen Tag früher startet. Zum „Warm up“ am Donnerstagabend stimmt „La Cubana“ mit klassischer Latino-Musik auf das dreitägige Strand-Happening ein, das am Freitag ab 17 Uhr in die zweite Runde geht.

Frisch vom Rost... Foto: Ulrich Gösmann

Weil der Sonntag raus ist, rutscht das Kinderprogramm auf den Samstagnachmittag. Mit Schminken, Kinder-Tattoos, Hüpfburg und kreativem Burgenbau. Förmchen liegen zwischen 15 und 17 Uhr bereit, ehe es am frühen Abend in eine lange Partynacht geht.

Die Wetteraussichten können sich sehen lassen. Der neue Aufbau auch. Er hat sich um 180 Grad gedreht.