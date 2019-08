Am 2. September beginnen die Arbeiten für das neue Glasfasernetz in Dolberg. Nach der Anfang 2019 erfolgreich abgeschlossenen Nachfragebündelung mit 41 Prozent Zustimmung ist nun die nächste Hürde genommen: die Verpflichtung eines Tiefbauers, der die technischen, personellen und preislichen Anforderungen der Projektpartner erfüllt. Der Zuschlag ging an die Firma Tiefbau Hoffmann-Wüstefeld aus Dortmund, so Geschäftsführer der Stadtwerke Ahlen, Hans Jürgen Tröger. „Nach unserer Planung werden wir das Netz im Sommer kommenden Jahres komplett fertiggestellt haben.“

Die Projektverantwortliche Christiane Hellmich vom Beteiligungsunternehmen der Stadtwerke Ahlen, HeLi NET Telekommunikation, geht fest davon aus, dass die ersten der 452 zu realisierenden Anschlüsse Anfang 2020 aktiv geschaltet werden. Im Zuge der Bauarbeiten werde mit jedem neuen Glasfaserkunden ein Termin zur Hausbegehung vereinbart, um zu planen, wo der FTTH-Anschluss installiert werden soll, heißt es in einer Pressemittelung, die am Freitagherausgegeben wurde.

Nach Fertigstellung des Glasfaseranschlusses kündige, wie es weiter heißt, HeLi NET den aktuellen Vertrag des Kunden. Damit werde sichergestellt, dass die Telefonnummer übernommen werde. Sei der ausgelaufen, werde der Glasfaseranschluss aktiviert, so dass keinem Kunden doppelte Kosten entstünden. Details zu Art und Verlauf der Tiefbauarbeiten werden die Projektpartner am kommenden Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr während eines Infoabends in der Aula der Lambertischule erläutern. Eine Einladung erhalten alle Dolberger in der kommenden Woche.