Hollywood liegt in Oberschledorn

Gut zwei Wochen lang hat das Sauerlandlager der Pfarrgemeinde St. Pankratius in der Schützenhalle St. Antonius in Oberschledorn sein Domizil. Doch eigentlich hat die idyllische Gemeinde seit der Ankunft der Vorhelmer einen anderen Namen: Hollywood.

Das Ferienlager – zusammengesetzt aus 88 Kindern, 20 ehrenamtlichen Betreuern und drei Köchen – verbringt unter dem Motto „Hollywood meets Disney “ zwei spannende Wochen mit vielen Spielen, jeder Menge Abenteuer und tollen Erlebnissen im Sauerland. Seit dem ersten Programmpunkt, der traditionellen „Lagertaufe“, ist eine Menge passiert. Mehrere Rollen- und Aktionsspiele, bunte Abendshows und sogar eine Nacht im Freien haben die Kinder bereits erlebt. Wegen des abwechslungsreichen Programms ist von Langeweile keine Spur.

„Unser Tag beginnt um 8 Uhr mit dem Wecklied ,Das kleine Küken piept‘“, schreibt Betreuer Guido Keil aus dem Sauerland. „Ausgeschlafen und frisch starten wir den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück.“ Bei den drei Köchen bleibt indes kein Wunsch unerfüllt. Im Anschluss sorgen Spiele wie eine Schatzsuche, „Stratego“ und Neigungsgruppen für eine ausgelassene Stimmung.

Nach einer kurzen Erholungspause, die oft mit Kickern und Tischtennis spielen verbracht wird, geht es mit dem Mittagessen weiter. Die Kinder essen mit ihren jeweiligen Gruppen und Betreuern und rätseln, was der Tag noch so bringt. Die wohl meistgestellte Frage im gesamten Ferienlager: „Was machen wir gleich?“ Beantwortet wird diese jedoch nie vor dem Nachmittag. Auch hier geht‘s mit reichlich Aktionen und Rätseln weiter. Vor allem die Rollenspiele, die auf bestimmte Filme – zum Beispiel „Alice im Wunderland“ oder „Harry Potter“ – ausgelegt sind, bringen die Kinderköpfe zum Rauchen. Nach beendetem Spiel werden Siegerehrungen mit tollen Preisen organisiert, die dank großzügiger Spenden von Ahlener Unternehmen ausgegeben werden können. Auf das anschließende Abendessen folgen zahlreiche Abendshows, wie der „Geschlechterkampf“, Partys und ein Lichterspiel.

Die Mitte des Ferienlagers wurde mit dem „Bergfest“ gekrönt, welches mit einer kleinen Wanderung, einem Lagerfeuer und Stockbrot für ruhige und freudige Stimmung sorgte. Viele Kinder können es kaum erwarten, die Höhepunkte der zweiten Woche zu erleben. Zu den beliebtesten Spielen gehören beispielsweise „Pokerface“, in dem die Betreuer, die Kinder finden müssen und die „Lager-Love-Show“.

Zum Ende des Ferienlagers werden am „Bunten Abend“ die zahlreichen Erfahrungen und Erinnerungen durch eine kleine Auswahl von Fotos erneut in die Köpfe der Kinder geholt. Mit dem einen oder anderen traurigen, aber auch freudigen Tränchen enden so zwei schöne, spaßige Wochen im Sauerland. „Aber nach dem Ferienlager ist auch vor dem Ferienlager“, tröstet Keil.