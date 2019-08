Alles besser zu finden

Sie ist responsive, sie ist ganz im Sinne der größten Usability gestaltet und seit Freitag live: So hört sich das an, wenn Fachleute über eine neue Homepage sprechen.

Zum Beispiel über den neuen Onlineauftritt der Stadthalle, der ab sofort am Start (live!) ist, der sich an alle Endgeräte wie Computer, Tablets und Handys anpasst (responsive!) und der sich ganz im Sinne der Nutzerfreundlichkeit (Usability!) präsentiert.

Die Gestaltung lag in den Händen von Matthias Hartleif, seines Zeichens Inhaber der Ahlener Werbeagentur „Geschmacksfilter – Agentur für guten Geschmack“. Eine Tatsache, die Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt gleich betont haben möchte: „Es war mir wichtig, den Auftrag in Ahlen zu vergeben.“ In Matthias Hartleif habe die Stadthalle einen kompetenten Partner gefunden.

Der 40-jährige studierte Diplom-Medienökonom mit Schwerpunkt Marketing- und Kommunikationsmanagement freut sich übers Kompliment, zeigt sich aber auch gleichzeitig bescheiden: „Wir haben das Rad nicht neu erfunden“, lächelt er, es sei auch nicht am „corporate design rumgeschraubt“ worden. Heißt: Die Farben und das Logo der Stadthalle sind unverändert.

Rundumerneuert ist allerdings der gesamte Aufbau der Homepage. Der erste Blick auf die Startseite fällt auf den „Slider“, eine Abfolge mit Bildern, die einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Veranstaltungen geben.

Darunter groß und gut lesbar eine tagesaktuelle Informationszeile, in der auch mal schnell und auffällig auf mögliche Terminverschiebungen hingewiesen werden kann. Es folgen ausgewählte Veranstaltungshighlights und die Logos der Stadthallen-Partner.

Über die Menü-Leiste oben auf der Seite finden die Nutzer weiterführende Informationen über die Stadthalle als Veranstaltungsort, über die Bühnentechnik, über das Raumprogramm. Beim Blick auf die Beispiele für Feierlichkeiten und Tagungen lacht Andreas Bockholt: „Das hat Spaß gemacht, die ganzen Bilder mal wieder rauszusuchen.“

Das Veranstaltungsprogramm ist übersichtlich gegliedert, wer mehr als den knackig-kompakten Anreißer lesen möchte, klickt auf „Mehr Infos“. Und unter Tickets finden sich die Wege zur Eintrittskarte: persönlich, telefonisch oder online.

Für viele Stammgäste des Restaurants natürlich unabdingbar: der Speiseplan des Mittagstischs. Alles klar gegliedert und in großer Schrift. Überhaupt, so Matthias Hartleif, sei es um klarere Strukturen gegangen: „Niemand muss hier mehr groß hin- und herfahren und suchen.“

Das Team der Stadthalle wurde bereits für das System geschult, ein weiterer Workshop soll folgen. Denn mit den Inhalten hat Matthias Hartleif nichts zu tun. Die überlässt er den Veranstaltungsfachleuten.