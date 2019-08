Drei Drehkreuze bis zur Saison 2020

Die Freibad-Frage stellt sich für Ahlens Bürgermeister nicht mehr: „Wir wollen hier in den Standort investieren und ihn weiter aufwerten“, betont Dr. Alexander Berger am Freitagvormittag bei einem Ortstermin am Standort Bürgermeister-Corneli-Ring. Ein erster Schritt soll – den Segen des Aufsichtsrates vorausgesetzt – mit der Neugestaltung des Kassenbereichs folgen, sobald die Saison beendet ist. Noch nicht spruchreif: eine Fun-Attraktion für Jugendliche. „Ein Alleinstellungsmerkmal, das andere drum herum noch nicht haben“, verrät Bäderchef Hans Jürgen Tröger augenzwinkernd.

„Wir können Sommer. Das haben wir in den vergangenen beiden Jahren bewiesen. Wir müssen in Zukunft aber noch mehr Sommer können“, sagt Berger mit Blick auf den sich abzeichnenden Klimawandel, hinter dem steigende Besucherzahlen stehen. Heute müsse man froh sein, jahrelang für diesen Standort gekämpft zu haben. Und: „Ich kenne keinen, der jetzt noch für eine Schließung oder Reduzierung plädieren würde.“

Eine neue Registrierkassenverordnung gibt den Weg vor: „Wir wollen und müssen an dieser Stelle den Service für unsere Gäste verbessern“, unterstreicht Betriebsleiter Thomas Schliewe . Engpass: das einzige Drehkreuz, durch das es rein und wieder raus gehe. Mit Trichterwirkung. Zu Spitzenzeiten gebe es 470 Kassenvorgänge in einer Stunde. Das sei mehr als in einem Discounter. Ein zweites Drehkreuz soll die Eingangssituation entspannen. Beide würden dann mehr Breite bekommen, auf dass auch die Tasche noch bequem mit durch passe. Zum Saisonstart 2020 soll es zudem einen separaten Ausgang an der Heisenbergstraße mit einem dritten Drehkreuz geben. Platz ist da.

Gudrun Jenkel zeigt ihre Alternative durch die Durchreiche. Auch eng Foto: Ulrich Gösmann

Die zweite Baustelle liegt rechts neben dem Eingang: Der Gebäudekomplex, in dem die Kasse und der Schwimmmeisterraum untergebracht sind, zeigt Risse an den Wänden. Und auch das Dach, so Schliewe, dränge nach Sanierung.

„Wir werden jetzt Schritt für Schritt vorangehen. Wir können nicht gleich Millionen investieren“, sieht Hans Jürgen Tröger die Würfel für den Standort gefallen. Prokurist Uwe Friedrichs spricht von einer maßvollen Weiterentwicklung, die sich auch im Parkbad bewähre.

„ Ahlen hat ein attraktives Freibad. Ahlen hat ein attraktives Freibad. “ Thomas Schliewe

„Ahlen hat ein attraktives Freibad“, stimmt auch Thomas Schliewe in den Chor der Standortbekenner ein. „Wir bespielen hier fast alles.“ Vom Sprungturm bis zur großen Rutsche. Dazu die große Liegewiese. Das entzerre auch an Spitzentagen. Sieht auch Hans Jürgen Tröger so: „30 000 Quadratmeter Fläche ist ne Menge.“ Seit sechs Jahren gebe es vorbeugend einen Security-Dienst, der sich bewährt habe. Größere Probleme habe es auch in dieser Saison nicht gegeben. Wobei, wie Thomas Schliewe einwirft, auch im Ahlener Freibad der Respekt gegenüber dem Personal nachlasse.

Ortstermin: Thomas Schliewe, Uwe Friedrichs, Alexander Berger und Hans Jürgen Tröger. Foto: Ulrich Gösmann

Neugierig macht Hans Jürgen Tröger auf eine neue Attraktion im Fun-Bereich. Zielgruppe: Jugendliche, zehn Jahre aufwärts. Erst, wenn der Aufsichtsrat seine Zustimmung gegeben habe, sei sie spruchreif. Nur soviel: Sie werde ein Alleinstellungsmerkmal, das nach Ahlen locke.

Saisonende voraussichtlich am 4. September

An ihren Öffnungszeiten will die Bädergesellschaft festhalten. Mit einem werktäglichen Start um 6.30 Uhr sei Ahlen früh dran, stellt Thomas Schliewe klar. Eine Verlängerung bei großer Hitze über 20 Uhr hinaus sei mit dem vorhandenen Personal nicht zu stemmen. Bäder wie in Drensteinfurt oder Ennigerloh hätten die Unterstützung der DLRG und Ehrenamtlicher.

Saison 2019 in Zahlen Ein letztes heißes Wochenende mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke lassen Bäderchef Hans Jürgen Tröger hoffen, die Saison mit über 53 000 Besuchern abschließen zu können. Aktuell sind‘s 51 553. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 73 194. Ein kühler und nasser Mai hatte nur 1000 Besucher ins Freibad gelockt. Der 30. Juni war Top-Tag mit 3138 Gästen. Die laufende Saison schaffte es zwar an drei Tagen über die Tagesspitzenwerte aus dem Vorjahr, aber die Konstanz hoher Werte fehlte. Im Juni gingen 25 000 Besucher baden, im Juli mit nur einer heißen Woche 15 000. Der August – eher schlecht. Mit Ausnahme der letzten Woche und insgesamt 10 000 Gästen. Badetage über der 1000er-Marke gab es 17, im Vorsommer waren es 29. Die Ferienkarte für zehn Euro wurde diesmal nur 413-mal gelöst, im Vorjahr 887-mal. Auch eine Folge der im Sommer 2018 anhaltenden Hitze. Abendtarife schafften es 942-mal in die Statistik (1086-mal im Vorjahr) ...

Apropos Zeiten: In der nächsten Woche könnte die Saison 2019 bereits gelaufen sein. Hans Jürgen Tröger hat den Mittwoch, 4. September, im Visier. 20 Grad Tagestopwert soll das Thermometer dann nur noch zeigen. Am Abend gerade mal zehn Grad. Dann werde das Aufheizen eine teure Angelegenheit.