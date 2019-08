Der Speaker Slam ist Teil von Hermann Scherers viertägigem Programm für Topspeaker und Experten. Scherer selbst ist international erfolgreicher Vortragsredner und Trainer für Speaker, Experten und Führungskräfte.

Die über 200 Zuhörer, Vertreter aus Medien sowie verschiedenen Wirtschaftsbranchen, zeigten sich begeistert. Die jeweils maximal fünfminütigen Impulsvorträge deckten eine große Bandbreite ab.

Der in Dolberg ansässige Fotograf Dominik Pfau war von Veranstalter Hermann Scherer beauftragt worden, neben der fotografischen Dokumentation der gesamten Veranstaltung auch einen Vortrag zum Thema Fotografie und Bildsprache zu halten.

Sowohl die Zuschauer als auch Hermann Scherer selbst waren so begeistert, dass der Veranstalter Dominik Pfau noch auf der Bühne vor dem Publikum unter anderem für seine einwöchige Seminarreise im kommenden Jahr in New York verpflichtete.

Mehr Informationen unter www.dominikpfau.de.