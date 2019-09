„Berechnung nicht schlüssig“

Ahlen -

Das Schreiben des Bürgermeisters an Hans-Dieter Hanses als Co-Sprecher der „Bürgerinitiative Rathaus“ wird nicht folgenlos bleiben. „Wir haben einen Fachanwalt damit beauftragt, es zu prüfen“, erklärte Silvia Sörensen am Montag in einem Pressgespräch. Zugleich habe man damit begonnen, Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, um die vorgegebene Frist von drei Monaten auf jeden Fall einzuhalten.