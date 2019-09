Einen Versuch war es wert – doch der hat sich nicht bewährt. Die Stadt Ahlen ließ am Montag auf der Nordstraße nachrüsten. Ab sofort geht die Fahrt vor dem Knotenpunkt Klostergasse über ein Betonkissen. Der Vorgänger war mit der Erneuerung des Pflasters gerade erst weggefallen. Für viele ein Freifahrtschein, mit Tempo in den Kreuzungsbereich zu steuern, in dem eigentlich „Rechts vor Links“ gilt.