30 Kilometer eine sportliche Herausforderung

Pilgermesse in St. Marien Auszug der Wallfahrer Ankunft in St. Martini in Sendenhorst; Möglichkeit zum Frühstück in verschiedenen Gaststätten und Cafés, Kaffeetrinken im „Alten Pfarrhaus“. Auszug aus Sendenhorst, Ankunft in Alverskirchen – St. Agatha, anschließend Gelegenheit zum Mittagessen: Eintopf, Salat sowie Kaffee und Kuchen in der Turnhalle Auszug aus Alverskirchen Einzug in St. Clemens in Telgte, anschließend Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Gehen und Beten des Kreuzwegs. Feierliche Schlussandacht