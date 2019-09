Teurer Zaun passt nicht ins Konzept

Vandalismus und Lärm – das waren die Gründe, die vor zwei Jahren zur Umzäunung der Augustin-Wibbelt-Schule geführt haben. Doch an den Kosten und Folgewirkungen der Maßnahme stört sich vor allem Erhard Richard ( CDU ), der das Thema am Dienstagabend zum zweiten Mal im Ortsausschuss Vorhelm aufs Tapet brachte.

„In unserer Sitzung am 4. Juni haben wir erfahren, dass die Errichtung des Zaunes rund 8000 Euro gekostet hat. Hinzu kommen 10 800 Euro allein für das Drehkreuz an der Stiege“, erinnerte der Christdemokrat. „Da ist viel Geld mit wenig Überlegung investiert worden“, meinte er.

Richard kritisierte vor allem, dass die teure Maßnahme nicht im Vorfeld mit dem Ortsausschuss abgestimmt worden ist und hielt der Verwaltung vor, bei Öffnung und Schließung des Schulhofes in völligem Gegensatz zum städtischen Spielplatzkonzept zu handeln. Die schriftlichen Ausführungen dazu hielt er in der Sitzung noch einmal mahnend in die Luft. „Es war angedacht, den Schulhof als öffentlich zugänglichen Spielplatz mitzunutzen, weil bekanntlich an anderer Stelle ein Spielplatz aufgegeben worden ist.“ Da könne es nicht angehen, dass der Hausmeister die Anlage jeden Tag um 16.30 Uhr abschließt. „Auch an den Ferien und am Wochenende ist der Schulhof dicht.“ Das passe nicht ins Konzept.

Die Aufstellung des Zauns sei zwar ein Geschäft der laufenden Verwaltung gewesen, aber der Schulhof sei für den Ortsteil eben auch außerhalb der Schulzeiten wichtig. Und so erneuerte Erhard Richard seine bereits vor drei Monaten geäußerte Forderung, ein Schließkonzept zu erstellen. „Das hatte ich schon im Juni angeregt und ich möchte, dass darüber im nächsten Ortsausschuss berichtet wird“, sagte Erhard Richard. Er regte darüber hinaus an, die Öffnungszeiten über die Presse bekanntzumachen, damit das Angebot von den Anwohnern entsprechend genutzt werden könne.

In der vorigen Sitzung hatte Dennis Hadrika im Namen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) ausgeführt, dass der Zugang zum Schulhof mit der Feuerwehr abgestimmt worden sei; Schlüssel seien bei der Feuerwehr, dem ZGM und der Schule hinterlegt. Als Zylinder sei ein Überschließungszylinder eingebaut worden und die Schließung werde vom Hausmeister übernommen. An Wochenenden solle der Schulhof abgeschlossen bleiben. Hadrika erklärte, dass das Tor bisher durchaus nicht immer geschlossen worden sei, aber wenn es verriegelt sei, den Zweck erfülle, Vandalen fernzuhalten. Er räumte aber auch ein, dass das ZGM seinerzeit das Spielplatzkonzept nicht beachtet habe, nun aber in Gesprächen mit einem Schließdienst sei. Aufgrund der mittlerweile entstandenen Absenkungen im Asphalt am Tor müsse der Stift verlängert werden, damit dieser wieder richtig greife.