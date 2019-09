Ein 71-jähriger Mann musste am Mittwoch eine Blutprobe abgeben. Der Ahlener war gegen 16.42 Uhr auf der Straße Am Aechterkamp mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fiel Zeugen auf, weil er Schlangenlinien fuhr und mit seinem Fahrrad umkippte. Die verständigten Beamten aus Ahlen konnten bei ihm deutlichen Alkoholeinfluss feststellen. Der Senior wurde mit zur Wache am Südberg genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.