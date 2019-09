Leitungsteams immer beliebter

Mit fast 70 angemeldeten Vorstandsmitgliedern aus Ahlener Vereinen war Mittrops Hof zur 2. Vereinswerkstatt am späten Dienstagnachmittag wieder bis auf den letzten Platz belegt. Rechtsanwalt Christoph Krekeler aus Dortmund gestaltete über zwei Stunden die rechtlichen Facetten des Themas „Vorstandsarbeit professionell“ auch dieses Mal unterhaltsam.

Die ehrenamtliche Vereinsbegleiterin Nicole Becker und Christina Loi von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ freuten sich über den guten Zuspruch. „Es sind wieder Vertreter aus den unterschiedlichsten Vereinsrichtungen hier“, analysierte Christina Loi.

Zu Beginn stellte Loi die Ergebnisse der Umfrage in Ahlener Vereinen vor. So sind 39 der 44 Vereine, die sich daran beteiligten, im Vereinsregister eingetragen, bei 43 ist die Leitungsposition ein Ehrenamt. Nur sieben Vereine haben hauptamtliche Mitarbeiter eingestellt. 17 Vereine gaben an, dass es in der Vergangenheit schwierig war, Vorstandsposten zu besetzen.

In seinem Vortrag ging Christoph Krekeler auf die Rechte und Pflichten von Vorständen und Mitgliedern ein, die im Vereinsrecht und Vereinssatzungen geregelt ist. „Ich höre öfter: Das haben wir noch nie so gemacht“, gab der Rechtsanwalt Einblicke in das Denken von Vorstandsmitgliedern, wenn rechtliche Fragen zu klären sind. Denn ein Verein ist eine juristische Person. Der Vorstand hat die Pflicht, die laufenden Geschäfte zu besorgen. Das zeigt sich insbesondere beim Einzug der Mitgliedsbeiträge, die konsequent laut Satzung erfolgen muss. „Der Vorstand verwaltet fremdes Geld, nämlich das des Vereins“, verdeutlichte Christoph Krekeler.

Der Mitgliederversammlung kommt ein sehr hoher Stellenwert zu. Wird dazu ein Mitglied vorsätzlich nicht eingeladen, können dort gefasste Beschlüsse ungültig sein. Jeder Verein sollte in der Satzung regeln, dass jede einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig ist, damit der Verein handeln kann. Beschränkungen, wie Mindestanzahl der Anwesenden für eine Beschlussfähigkeit, sollten daher ausgeschlossen werden.

Vorstände müssen nicht bestimmten Aufgaben zugeordnet sein, Leitungsteams werden daher immer beliebter. „Im Gesetz steht nur: Ein Verein muss einen Vorstand haben“, erklärte Christoph Krekeler. In der Satzung werde bestimmt, wer für den Verein für Rechtsgeschäfte vertretungsberechtigt ist. Christina Loi kündigte zum Ende der Veranstaltung an, dass sich die nächste Werkstatt voraussichtlich mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen wird.