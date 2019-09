„Wie lange soll die Sperre da noch stehen bleiben?“, fragte Erhard Richard (CDU) am Dienstag im Ortsausschuss. Immerhin sorgten die Warnbaken für einen Engpass auf der Straße zur Kirche, der aufgrund seiner Lage in einer Kurve gerade seit Eröffnung des zweiten Kindergartens für Unmut sorgt. „Da muss doch mal eine Lösung gefunden werden“, riet er, sich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen.

Die Vertreter der Stadtverwaltung nahmen die Anregung auf. Da es sich beim Haus Hasselmann um ein Denkmal handelt, sei ohnehin ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit zu legen.