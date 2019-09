Die Stadthalle Ahlen hat die drei scharfzüngigen Kabarettisten von Storno erstmals für gleich vier Gastspiele verpflichten können. An folgenden Abenden wird „Storno 2019“ live auf der Bühne zu erleben sein: Dienstag, 7. Januar, Samstag, 11. Januar, sowie Mittwoch, 5. Februar, und Donnerstag, 6. Februar, jeweils um 20 Uhr. Die Eintrittskarten sind zu Preisen von 19,50 Euro, 24 Euro und 27,50 Euro erhältlich.

Auf Grund der zu erwartenden hohen Nachfrage startet die Stadthalle einen Sondervorverkauf. Bereits am Samstag, 14. September, von 9 bis 13 Uhr sind die Karten in der Vorverkaufsstelle am Haupteingang (Friedrich-Ebert-Straße, Zugang vom Parkplatz Stadthalle) sowie im Reisebüro Dr. Pieper am Markt zu bekommen.

Der bundesweite Vorverkauf und somit auch der Verkauf über das Internet und sämtliche anderen Vorverkaufsstellen beginnt am Montag, 16. September, um 10 Uhr über das Ticketsystem reservix.de.