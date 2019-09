180 Aussteller füllen die gesamte City

Lückenlos füllt der 43. Pöttkes- und Töttkenmarkt am übernächsten Wochenende, 14. und 15. September, die Ahlener Innenstadt. Auf 180 Stände kommt Georg Smeilus von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und kann beim Pressetermin am Donnerstag auch einige neue Aussteller und liebgewonnene Rückkehrer aufzählen, so zum Beispiel den Holzschuhmacher, der nach zwei Jahren Abwesenheit der Ahlener Traditionsveranstaltung wieder die Ehre erweist. Ein Gewürz- und Kräuterstand – „das hatten wir schon lange nicht mehr“ – erweitert das Angebot genauso wie Tee. Trockenobst und Lotus-Reiniger. Ein besonderes Augenmerk haben die Veranstalter auf den Landfrauen- und Handwerkermarkt in der Nordstraße gelegt. Neu dabei sind in diesem Jahr eine Töpferin, eine Mitmach-Schmiede, eine traditionelle Textilfärberei und ein Stand mit Holzspielzeug.

„Der Pöttkes- und Töttkenmarkt ist eine echte Erfolgsstory und wichtig für den Standort Ahlen“, weiß Timm Ostendorf , Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Pro Ahlen“. Er ziehe nicht nur Besucher von außerhalb an, sondern sorge auch für ein Plus an Lebensqualität. Dabei sei er keineswegs nur ein innerstädtisches Thema, trotz des verkaufsoffenen Sonntags, der am 15. September von 13 bis 18 Uhr zum Shopping einlädt.

An beiden Veranstaltungstagen findet auch wieder der Kindertrödelmarkt statt, der sich erstmals auch Jugendlichen öffnet. Die zahlen für ihren Stand 15 Euro statt wie die jüngsten Verkäufer 4,50 Euro. Anmeldungen sind am Montag, 9. September, von 9 bis 16.30 Uhr persönlich im Gründer- und Dienstleistungszentrum an der Beckumer Straße möglich.

Während der Kindertrödel am Samstag wie gewohnt ab 8 Uhr in der Wandmacherstiege und Freiheit aufgebaut wird, ziehen die Stände am Sonntag auf den Marktplatz. Dort ist auch die Feuerwehr mit Löschfahrzeug, das Spielmobil und eine Hüpfburg angesiedelt. Um das neue Pflaster muss sich derweil niemand sorgen, sind die Verpflegungsstände doch an anderen Stellen untergebracht.

Apropos Verpflegung: Auch in diesem Jahr gibt es zur Eröffnung des Marktes am Samstag, 14. September, um 11 Uhr auf dem Marienplatz 200 Kostproben der „westfälischen Variante des Ragout Fin“, wie Ostendorf die Spezialität umschreibt. Das Töttken wird zum ersten Mal in essbaren Schalen mit umweltfreundlichen Holzlöffeln verteilt.

Wer danach Lust auf weitere Delikatessen verspürt, kann am Stand der WFG die Krammarkttüte erwerben. Darin finden sich zwei Pfefferbeißer, eine Teewurst, geräucherter Speck, Brötchen, Senf und die Pöttkes- und Töttken-Kuchentaler. Von den fünf Euro Verkaufspreis geht ein Euro an die Ahlener Jugendfeuerwehr.