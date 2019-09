Verkehrszähmer geben Gas

Spätestens im Frühjahr eskalierte die Verkehrssituation an der Mammutschule. Eltern sprachen Denise Runge , Leiterin des dortigen Familienzentrums, an, dass dringend etwas passieren müsse. Zeitgleich kam es zu mehreren kleinen Unfällen. Nun will die Schule den Verkehr sprichwörtlich zähmen. Die Schüler sollen es dann regelrecht „uncool“ finden, sich von ihren Eltern mit dem Auto bis vor die Schule bringen lassen.

Deshalb kamen Mitarbeiter der Schule sowie Eltern, Vertreter der Stadtteil-Kitas, von Polizei, Stadtbüro, Stadt Ahlen, Kinderschutzbund und Juk-Haus in der Aula zusammen, um in einem Workshop zu analysieren und Lösungen zu erarbeiten. Der Workshop orientierte sich dabei am „Verkehrszähmer“-Programm des Landes NRW.

„Die Resonanz zeigt, dass die Sicherheit der Kinder wichtig ist“, bewertete Denise Runge die Teilnehmerzahl von über 35. Eine Umfrage im Vorfeld ergab, dass in manchen Klassen bis zu 80 Prozent der Kinder mit dem Auto bis zur Schule gebracht werden. Auslöser ist, dass „Wattebauscheltern“ ihre Kinder schützen, ihnen aber auch weniger zumuten wollen. Berufstätige Eltern stehen zudem nicht selten unter Zeitdruck und fahren daher auch mal schnell. Die Beweglichkeit der Kinder im Verkehr leidet aber letztlich darunter. „Es geht uns aber auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ ergänzte Schulleiterin Elke Walter .

„Das Verkehrsverhalten ist ein psychologisches Problem“, stimmte Mobilitätsmanager David Knor zu. Man müsse selbst erfahren, warum etwas funktioniert, ein Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich ist. Der Kreislauf soll deshalb an verschiedenen Stellen durchbrochen werden. Das Thema wird daher ausgiebig im Unterricht behandelt werden, am Ende sollen die Schüler mit Hilfe eines Belohnungssystems es „uncool“ finden, mit dem Auto vor die Schule gebracht zu werden. Gleichzeitig werden sie selbstständiger, eigenverantwortlicher und mobil sicherer.

Die Sicherheit der Kinder ist wichtig. Das zeigte die Präsenz der verschiedenen Institutionen und Gruppen aus dem Umfeld der Mammutschule und des Stadtteils beim Workshop. Foto: Ralf Steinhorst

Es sollen zudem fünf Sammelplätze entstehen, unter anderem der Lehrerparkplatz an der alten Mammutschule. Die Schüler sollen dann zu Fuß mit ehrenamtlichen Schulbegleitern wie Freiwilligen, Eltern, Großeltern oder Nachbarn zur Schule geführt werden.

Zusätzlich sollen von der Polizei Lotsen ausgebildet werden. Die Eltern werden vom 9. bis 13. September jeden Morgen von 9 bis 9.45 Uhr in der Schulkantine von Familienzentrum und Schule informiert. „Dass wir keine Autos mehr vor der Schule haben wollen heißt nicht, dass wir keine Eltern mehr vor der Schule haben wollen“, legt Elke Walter auch künftig viel Wert auf Elternkontakte.

Das Projekt wird ab sofort in die Wege geleitet. Interessenten für die Aufgabe des Schulwegbegleiters können sich bei Denise Runge unter Telefon 01 57 / 79 01 33 81 von montags bis mittwochs von 8 bis 13 Uhr melden. Interessenten, die gerne Lotsenaufgaben übernehmen möchten melden sich im Schulsekretariat unter der Nummer 65 03 6.