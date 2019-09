Die Polizei verstärkt ihre Streifenfahrten – soweit es die Einsatzlage ermöglicht – im Nordenstadtteil Ahlens.

Sprecher Peter Spahn bestätigte am Montag auf Redaktionsanfrage den Eingang mehrerer Anzeigen aus dem Großraum Elsken, wo seit Mitte August an den Wochenende immer wieder Behälter brennen. Zuletzt an diesem Wochenende mit dem Schwerpunkt am Bürgermeister-Corneli-Ring.

„Täterhinweise gibt es noch nicht. Die Kollegen sind aber sensibilisiert“, so Spahn. Die Polizei sei jetzt auch auf die Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer etwas Verdächtiges beobachte, sollte nicht lange zögern und am besten gleich den Notruf 110 wählen.