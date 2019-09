Ahlen -

Zahlreiche Ehemalige des St.-Michael-Gymnasiums schwelgten am Samstagnachmittag in Erinnerungen an ihre Schulzeit: Zum Ehemaligen-Tag konnte der Vorsitzende des Ehemaligenvereins, Gerd Buller, weit über 100 Gäste begrüßen, wobei besonders die Abiturjahrgänge 1974, 1979 und 1989 stark vertreten waren.