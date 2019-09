Baustelle am Ahlener Bahnhof

Ahlen -

Nach einem dreisten wie schwergewichtigen Diebstahl wenden sich die Bundespolizeidirektionen Münster und Sankt Augustin in einer gemeinsamen Pressemitteilung an die Medien: Unbekannte stahlen 1,2 Tonnen Spritzbeton von Baustelle am Ahlener Bahnhof. Jetzt werden mögliche Zeugen gesucht.