Er ist nicht nur einer der beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen, sondern auch – was weniger bekannt ist – ein leidenschaftlicher und begnadeter Fotograf. Die Kamera hat Markus Lanz immer im Gepäck bei seinen Expeditionen, die ihn u.a. schon zum Nord- wie zum Südpol führten, am häufigsten aber nach Grönland. Bei National Geographic veröffentlichte er einen opulenten Bildband über die größte Insel der Welt.

Jetzt erzählt der gebürtige Südtiroler auch live von seinen Erlebnissen und Begegnungen in einer Region der Extreme, die voller Schönheit ist, den dort lebenden Menschen aber auch Härte und Entbehrung abverlangt. Seine Multivisionsshow präsentiert Markus Lanz am 20. März 2020 in der Stadthalle Ahlen zum Abschluss der 21. Saison der „AZ“-Vortragsreihe. Die erste Etappe der neuen Bilderreise um die Welt führt am 8. Oktober nach Indien.