In der Mitteilung heißt es:: „Die Umsetzung des Radverkehrskonzepts ,Innenstadt´, speziell die ersatzlose Streichung der Parkplätze und Umwandlung in einen Radweg an der Bahnhofstraße, darf nur im Zusammenhang mit einem umfassenden Parkplatzkonzept für die gesamte Innenstadt behandelt und diskutiert werden.“ Deshalb werde die CDU dem Konzept, das in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am 16. September zur Beratung ansteht, nicht zustimmen, kündigt Lehmann an.

Die CDU-Fraktion hat sich am Mittwochabend ferner mit dem Antrag der FWG zur Gemeinschaftsunterkunft in Dolberg befasst und schließt sich der Forderung von FWG-Chef Heinrich Artmann an, die Verwaltungsvorlage, über die zuletzt im Ortsausschuss Dolberg kon­trovers diskutiert wurde, in der Ratssitzung am 1. Oktober nicht zur Abstimmung zu stellen. Man sei wie Artmann von Beginn an mit der Einsetzung der Entwicklungsgruppe unzufrieden gewesen und halte das jetzt vorgelegte Papier, das allein auf das Übergangsheim in Ostdolberg fokussiert sei, für nicht zielführend, so Lehmann im Gespräch mit der Redaktion. Die CDU erwarte von der Verwaltung, dass Standortalternativen „ernsthaft“ geprüft und mit Vor- und Nachteilen in einer neuen Vorlage dargestellt würden. Über diese müsse dann selbstverständlich auch der Ortsausschuss wieder beraten und abstimmen können.

Den Wirtschaftsplan 2020 der Ahlener Umweltbetriebe hat die CDU-Ratsraktion zustimmend zur Kenntnis genommen. Einziger Änderungsantrag: Die Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen soll von 150 000 auf 300 00 Euro aufgestockt werden.