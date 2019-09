Nach vierjährigem intensivem Einsatz konnten der Verein und besonders dessen Vorsitzende Martina Jotzeit von einer feierlichen Einweihung berichten. Das geschah mit einem „Youtube“-Video im St.-Ludgeri-Gemeindezentrum. Dort traf sich der Verein, um sein Vorgehen im kommenden Jahr abzustimmen.

„Wir arbeiten an der ausführlichen filmischen Dokumentation der Erstellung dieses Werks“, sagte Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins. Sie führte den Spot vor, der bei der Einweihung des Kreuzwegs im April dieses Jahres gedreht wurde. „Dazu soll die Verlinkung des OR-Codes auf der ersten Stele mit unserem Internetauftritt erfolgen, daran arbeiten wir zur Zeit“, führte die Vorsitzende aus.

Ein weiteres großes Arbeitsgebiet für den mit 29 Mitglieder starken Verein ist die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. „Wir haben uns das nötige Wissen dazu von der städtischen Vereinswerkstatt geholt und gehen nun an die Umsetzung“, so Martina Jotzeit. Dazu hatte sie im ersten Schritt eine entsprechende Erklärung für die anwesenden Mitglieder mitgebracht. Alle anderen Mitglieder werden in den nächsten Tagen Post bekommen. Dazu soll noch ein Datenschutzbeauftragter den Vorstand des Vereins ergänzen.

Nach dem Kassenbericht von Kassiererin Inge Piskorski wurde der Vorstand entlastet. Das neue Mitglied, Klaas Herbote, erhielt das Amt eines Kassenprüfers. Zum Abschluss diskutierten die Mitglieder eine häufige Bürgerbitte nach Bänken auf dem Plateau der Halde.