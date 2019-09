Stadt zeigt Härte: Nur öffentliches Laub in die Boxen

Auch wenn in diesen Tagen der Sommer einen letzten Anlauf nimmt und warme Stunden schenkt: Der Herbst steht vor der Tür. Und mit ihm die kürzeren, kühleren und regnerischen Tage, die einhergehen mit erstem Laubfall. Die Ahlener Umweltbetriebe bereiten sich vor und machen gegenwärtig ihre Straßenlaubboxen klar für den saisonalen Einsatz.

Ab dem 23. September stehen sie im Stadtgebiet und in den Ortseilen wieder an verschiedenen Straßenabschnitten. „Berücksichtigt werden solche Straßen, in denen es einen hohen Anteil an städtischen Bäumen gibt“, erklärt Umweltbetriebsleiter Bernd Döding .

Boxenstopp ab 23. September – fürs städtische Laub. Foto: Stadt Ahlen

Vorgesehen sind die Straßenlaubboxen ausschließlich zur Sammlung von städtischem Straßenlaub, das auf die Gehwege fällt und zu dessen Beseitigung die anliegenden Bürgerinnen und Bürger verpflichtet sind. „Privates Laub aus dem eigenen Garten ist auch privat zu entsorgen“, betont Döding und empfiehlt dafür entweder die Biotonne, gegen eine Gebühr erhältliche Bioabfallsäcke der Umweltbetriebe oder die Fahrt zum Wertstoffhof. Dort kann Gartenlaub schon ab dem 16. September kostenlos angeliefert werden.

Weil das Straßenlaub nur sortenrein beim Kompostwerk in Ennigerloh angeliefert werden darf, ist – wie bei anderen Bioabfällen auch - ein gewisses Maß an Disziplin erforderlich. Bernd Döding will kein Auge mehr zudrücken: „Standorte, an denen die Laubcontainer falsch befüllt werden, werden sofort aufgelöst.“ Verunreinigter Bioabfall führe nämlich immer wieder zu Ärger und letztlich zu höheren Abfallentsorgungsgebühren für alle.

Zweimal pro Woche werden die Boxen geleert. Bis zum 15. Dezember, so lange stehen die Container in den Straßen, rechnen die Umweltbetriebe mit etwa 125 Tonnen Laub. Kostenlos angenommen werden Laub und Rasenschnitt auch bis Mitte Dezember am Baubetriebs- und Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße zu den üblichen Öffnungszeiten: Montags, dienstags, freitags und samstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr.