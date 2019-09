Deppe nahm Bezug auf die umfangreiche Vorlage zur Sizung des Gremiums und wies darauf hin, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren derzeit erheblich zunehme. Diese Entwicklung habe in Ahlen „etwas später eingesetzt als in anderen Jugendamtsbezirken“, was mit der besonderen Sozialstruktur zu tun habe. Bei den Familien mit Migrationsgeschichte habe inzwischen ein Paradigmenwechsel eingesetzt, so dass auch sie stärker von der Möglichkeit der Betreuung ihrer unter drei Jahre alten Kinder Gebrauch machten. Die Versorgung mit U3-Plätzen schwankt in den sieben Kindergartenbezirken der Stadt stark zwischen 17 und 39 Prozent, stadtweit liegt die Quote bei 23 Prozent.

Die erforderliche Erhöhung der U3-Platzzahlen könne nicht mehr wie in der Vergangenheit durch eine Umwandlung von Ü3- in U3-Plätze erfolgen, argumentierte Deppe, denn auch die Zahl der Überdreijährigen steige kontinuierlich.

In der Sitzung wies Deppe zudem auf die zahlreichen Neubauvorhaben hin, die sich in Planung befänden. So soll in Dolberg in Zusammenhang mit dem Baugebiet „Hases Wiese“ eine Drei-Gruppen-Einrichtung mit insgesamt 55 Plätzen mit Hilfe eines Investorenmodells errichtet werden. Ein solches Modell ist auch für den erforderlichen Ersatzbau des Awo-Kindergartens am Wetterweg im Gespräch. Ein Ersatzbau ist auch für das ebenfalls abgängige Gebäude des Kindergartens „Milchzahn“ in enger Anstimmung mit „Vivawest“ geplant.

Des Weiteren sind Anbauten am katholischen Kindergarten St. Elisabeth und an den evangelischen Kindertageseinrichtungen „Kigaro“, Wichernstraße und Auf der Geist in Planung. Bei den städtischen Kindergärten Beumers Wiese und Lilientahlweg wird über Erweiterungen nachgedacht.

Nach wie vor großes Interesse auch seitens der Stadt besteht an einer Wald-Kita; dazu wird allerdings ein waldnahes Grundstück benötigt. Noch in der Überprüfung befindet sich die Frage der Notwendigkeit eines neuen Kindergartens, der nach Möglichkeit auch im Rahmen eines Investorenmodells gebaut werden sollte. Darüber hinaus beabsichtigt der Arbeiter-Samariter Bund (ASB) am Hansa-Kreisel den Bau eines Kindergarten mit drei Gruppen und befindet sich dazu derzeit in enger Absprache mit der Stadtplanung,