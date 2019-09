Der 28-Jährige hielt sich zunächst in einem Wohnraum auf, als eine Plastikflasche durch das offenstehende Fenster geworfen wurde. Daraufhin warf der Ahlener die Flasche zurück und pöbelte die Gruppe von fünf bis sechs Personen an. Anschließend ging er aus dem Haus und stritt sich mit der inzwischen auf über zehn Personen angewachsene Gruppe.

Als der Ahlener sich umdrehte, um ins Haus zurückzukehren, wurde er geschubst. Anschließend traten mehrere Personen auf ihn ein. Als sich die Polizei näherte, flüchteten die Tatverdächtigen.

Einer der Beteiligten war männlich, deutsch, etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, mit schmaler Statur und hellen kurzen Haaren. Bekleidet war der Mann mit einer grünen Steppjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben dazu oder zu der Personengruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.