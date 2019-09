Diesmal an einem Dienstag: Die Polizei meldet den Brand einer weiteren Mülltonne am Bürgermeister-Corneli-Ring. Sie stand auf dem Gehweg. Die Feuerwehr wurde um 0.20 Uhr zum Löscheinsatz gerufen.

In den vergangenen vier Wochen brannten jeweils an den Wochenenden am Bürgermeister-Corneli-Ring, Im Elsken und an der von-Helmholtz-Straße laut Polizei insgesamt sechs Papiermülltonnen. Anwohner zählten in den sozialen Netzwerken ein Dutzend, Biotonnen inklusive.

In zwei Fällen gaben Zeugen an, Jugendliche an den brennenden Mülltonnen gesehen zu haben, die weggerannt seien. Ob sie mit den Bränden in Verbindung stehen ist zur Zeit unklar.

Zeugen, die Verdächtige vor allem zur Nachtzeit in dem Wohngebiet beobachten, sollten sich sofort über den Notruf 110 an die Polizei wenden.

Hinweise zu den Bränden nimmt die Wache ansonsten unter Telefon 96 50 oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.