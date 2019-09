Ahlen-Tasse – natürlich mit Mops

Ihren Frühstückskaffee gab’s am Morgen aus dem Pellworm-Becher. „Im Moment meine Lieblingstasse“, gesteht Dorothee Reichenberger . Der Norden, die See, das Fernweh. Im Advent will sie auf die Ahlen-Tasse umschwenken. An der arbeitet die Designerin vom Möhnesee gerade. Für ihr aktuelles Projekt kam sie am Montag in die Ahlener Innenstadt. Eigentlich zum ersten Mal. Bedauerlicherweise im Regen.

Nein halt: „Früher war ich häufiger zum Schwimmen hier“, erinnert sich die 58-Jährige, die mit ihrem Facebook-Aufruf in den vergangenen zwei Wochen eine lebhafte Diskussion ausgelöst hatte, was denn nun an typischen Motiven auf die Ahlen-Tasse gehört. Sie selbst kennt die Wersestadt kaum. Staunt bei ihrem Redaktionsbesuch, der ihr erste Orientierung gibt, dass es das Freizeitbad in dieser Form nicht mehr gibt. Insofern sei Unterstützung wohl wirklich wichtig. Von denen, die Ahlen kennen und die hier leben. Einer von ihnen gab ihr den Auftrag. Ein Geschäftsmann.

„Es gibt immer mehr Motivtassen“, weiß die Kulturschaffende. Für den Tourismus und auch für Orte wie Ahlen, die ihre eigenen Bewohner ansprechen. Da müsse man sich als Anbieter am Markt abheben. „Wir recherchieren sehr kleinteilig“, betont Dorothee Reichenberger. Schließlich soll möglichst viel Stadttypisches auf die nur 10 mal 21 Zentimeter große Fläche. „Es wird alles auf zwei Striche reduziert. Aber die sollten dann auch richtig sitzen“, sagt sie augenzwinkernd. Besonders beliebt: ihre Wimmelbilder, auf denen es so viel zu entdecken gebe.

Die Warendorf-Tasse aus Reichenbergers Feder zeigt, was Ahlen erwartet. Passanten vor der Marktplatz-Silhouette, bunt vergnügt und stimmungsfördernd wie das, was in die Tasse kommt. Mit dem Basisbecher hatte es in der Kreisstadt angefangen. Inzwischen gibt`s 20 verschiedene für alle Spaten des Sports und auch darüber hinaus, weil selbst kleine Stückzahlen in Serie gehen. Der Möhnesee hat es in ihrem Atelier schon aufs Frühstücksbrett geschafft, aufs Mouse-Pad und die Flaschenbanderole. Jetzt gilt es, eine ihr noch recht fremde Stadt zu entdecken. „In Ahlen ist es das erste Mal , dass wir einen Facebook-Dialog gemacht haben“, sagt Dorothee Reichenberger. Wir – das sind sie und zwei Mitstreiter, die sich unter dem Label „Kuckuck und Co“ der Tassengestaltung verschrieben haben.

Ahlen auf 10 mal 21 Zentimeter Fläche

Das Echo ihres Aufrufs ließ bis zur Talsperre aufhorchen. „Toll, wie die Ahlener mitmachen“, schwärmt die Designerin und Kulturwissenschaftlerin. Doch: Was ist wichtig und was nicht? Gehört wirklich der Mops auf die Tasse? Was es mit dem Vierbeiner auf sich hat, ist im Redaktionsgespräch schnell und eindrucksvoll erzählt. Jetzt ist er gesetzt, der Mops am Markt, zufällig am Platz. Den die 58-Jährige am Vormittag ein erstes Mal betritt. Und schwärmt: „Wunderschön. Die bunten Häuser.“ Auch im Regen. Bei Sonne will sie wiederkommen, um all die Stichworte anzusteuern, die ihr der Netzaufruf auf die Liste gesetzt hat. Die Fördertürme und die Kirchen, der blaue Wasserturm und das Wersestadion. Vom Mammut hat sie gelesen, vom Werseradweg und vom KMA. Und: vom Rathaus. „Das auf keinen Fall“, heißt es auf Facebook. „Aber doch, das gehört dazu“, schreibt ein anderer.

Wer es auf 10 mal 21 Zentimeter Fläche geschafft hat, das ist im Advent erstmals zu sehen. Bis dahin trinkt Dorothee Reichenberger weiterhin ihren Guten-Morgen-Kaffee aus ihrer geliebten Pellworm-Tasse.