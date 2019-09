Ein Schwelbrand entwickelte sich am Dienstag gegen 12 Uhr an einem Haus an der Weststraße. Nach Angaben von Wachabteilungsleiter Ronald Pälmke befand sich der Brandherd in einer Zwischenwand. Löschversuche des Bewohners schlugen fehl. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr , die mit mehreren Fahrzeugen anrückten, bekämpften den Brand zunächst mit Druckluftschaum, danach mit dem Löschsystem „Cobra“. Nach ersten Ermittlungen wurde das Feuer durch Lötarbeiten ausgelöst, teilt die Polizei mit. Die Weststraße war für die Dauer des Einsatzes zunächst voll gesperrt, später einseitig befahrbar, was den Verkehr für längere Zeit lahmlegte. Es entstand ein Sachschaden von unter 1000 Euro. Gegen 13 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.