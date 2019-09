Es besteht Handlungsdruck

Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept (die „AZ“ berichtete) fand am Montag im Stadtplanungs- und Bauausschuss mehrheitlich Zustimmung, außer bei CDU und BMA (Bürgerliche Mitte Ahlen). Das letzte Wort hat der Betriebsausschuss, der am 23. September tagt.

Für die CDU hatte zu Beginn der Sitzung Martin Hegselmann beantragt, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen. Zwar trage seine Fraktion grundsätzlich das Radverkehrskonzept mit, sie habe jedoch schon vor geraumer Zeit gefordert, dass auch die Parkplatzsituation in der Innenstadt insgesamt beleuchtet werden soll. Bevor die Ergebnisse dieser Untersuchung – vom Bürgermeister noch für dieses Jahr angekündigt – nicht vorlägen, sollte man an der Bahnhofstraße „keine Fakten schaffen“, argumentierte Heg­selmann. SPD und Freie Wähler sahen jedoch keinen Grund für einen Aufschub. Die unbefriedigende Situation an der Stelle müsse „endlich gelöst werden“, erklärte FWG-Chef Heinrich Artmann. „Das hat keine Zeit mehr.“

Auch Stadtbaurat Andreas Mentz sprach von akutem „Handlungsdruck“ und berichtete: „Die Polizei hat uns die rote Karte gezeigt.“ Die Bahnhofstraße sei „mit der neuralgischste Punkt im Radverkehrskonzept“. Hier gebe es „jeden Tag“ Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern.

Um diese zu entschärfen und um den Lückenschluss im Radwegenetz zwischen dem Bahnhof und der Fußgängerzone zu schaffen, sollen – unter Wegfall der besagten Parkplätze – zwischen Oststraße und Ostwall ein 2,10 Meter breiter Gehweg, ein gegenläufiger Radweg mit einer Breite von zwei Metern und ein Sicherheitsstreifen von 40 Zentimetern zur Fahrbahn angelegt werden. Zwischen Ostwall und Bahnhofsvorplatz soll der vorhandene rot gepflasterte Radweg in der Fahrtrichtung „gedreht“ werden, so dass die Radfahrer vom Süden (Bahnhof) in Richtung Norden (Gerichtsstraße) fahren können. In der Gegenrichtung wird der Gehweg, der im Zuge der Umgestaltung des Sidney-Hinds-Parks auf vier Meter verbreitert werden soll, mit ei­ner Zusatzbeschilderung für Radfahrer freigegeben.

Im Übergang von der Gerichtsstraße zur Bahnhofstraße ist vorgesehen, den Radweg leicht zu verschwenken und links an der Ampelanlage vorbeizuführen, vor den bei „Rot“ wartenden Fußgängern. Eine farblich hervorgehobene Pflasterung und Markierungen sollen zukünftig für eine klare Zuweisung der Flächen für Radler und Flaneure sorgen und verhindern, dass diese sich in die Quere kommen.

Als „alternativlos“ sah Karl-Heinz Meiwes (SPD) das Konzept an. Martina Maury (BMA) hingegen bezeichnete es als „Flickwerk“ und hinterfragte die Daseinsberechtigung der Mauer um den Bereich am Kugelbrunnen. Deren (Teil-)Abriss hatte ursprünglich auch die Verwaltung im Sinn gehabt, dem habe jedoch der Planer der Fußgängerzone, Landschaftsarchitekt Heiner Wortmann, „vehement“ widersprochen, wie Andreas Mentz bedauerte. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt, eine „nicht optimale, aber funktionierende Lösung“ gefunden zu haben, die auch die Polizei mittrage.

Für die „Schmerzen“ der umliegenden Geschäftsleute äußerte Mentz Verständnis, kurzfristig könne er jedoch keine Kompensation für die wegfallenden Parkplätze in Aussicht stellen. Außerdem finde man in Ahlen in der Stadt eigentlich immer einen Parkplatz, „vielleicht nur nicht immer an der Wunschstelle“. Martin Hegselmann vertrat noch einmal die Position der CDU: „Man sollte die Sorgen der Einzelhändler ernst nehmen.“