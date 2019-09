Mitarbeiter eines Elektronikfachgeschäfts an der Weststraße beobachteten am Dienstag gegen 18.25 Uhr einen Handydiebstahl. Der Tatverdächtige ignorierte die Aufforderung stehenzubleiben, stieg auf ein Fahrrad und flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Südstraße. Ein 26-jähriger Passant griff beherzt ein, stieg ebenfalls auf sein Fahrrad und folgte dem mutmaßlichen Ladendieb. Dem Dorstener gelang es, den Flüchtigen zu überholen. Er stellte sich an der Ecke Südstraße quer vor dessen Fahrspur. Dort stürzte der 34-jährige Tatverdächtige, obwohl ein Ausweichen möglich war. Der couragierte Bürger sowie ein Mitarbeiter des Elektronikgeschäfts hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten überprüften den alkoholisierten Obdachlosen und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Einsatzkräfte das Handy jedoch nicht. Auch eine Suche im Nahbereich und auf dem Weg zurück zum Geschäft blieb erfolglos. Scheinbar hatte der Mann dieses unterwegs weggeworfen, denn einige Zeit später meldete sich ein 26-jähriger Ahlener bei der Polizei. Dieser hatte den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er sich unter einem Auto zu schaffen gemacht hatte.