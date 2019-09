„Dies ist ein Versuch, Eltern und Bürgerschaft noch stärker in die Präventionskette hineinzuziehen“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger in einem Gespräch mit Sponsoren. Die professionellen Akteure und Träger seien mittlerweile gut aufgestellt und arbeiteten engagiert und zielorientiert in den Arbeitsgruppen mit.

„Mit den Müttern und Vätern wollen wir direkt und konkret über ihre Lebensumstände, Bildungserfahrungen und die Freizeitgestaltung ins Gespräch kommen“, beschreibt Fachbereichsleiterin Ulla Woltering das Ziel des Treffens. Erreicht werden soll eine stärkere Elternbeteiligung, um die Elternarbeit auch im schulischen Kontext zu stärken. Der Austausch mit den Eltern ist in ein abwechslungsreiches Programm eingebettet. Moderiert sowie künstlerisch und musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Tobias Winopall und seinem Improvisationstheater.

An Gruppentischen können sich die Eltern in einer entspannten und persönlichen Atmosphäre bei einem Imbiss auch untereinander austauschen. Für Ulla Woltering ist die lockere und angenehme Atmosphäre ganz wichtig: „Flexibilität und kommunikativer Charakter zeichnen das Programm aus, es soll nicht wirken wie ein klassischer Elternabend in der Schule.“

Kinder, deren Eltern zum Treff erscheinen, können an einer Verlosung teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Einen Rundflug mit dem Hubschrauber, einen Betrag für die Klassenkasse oder die nächste Party, freien Eintritt zum Parkbad für die ganze Klasse, ferngesteuerte Spielzeugautos usw. Eingerichtet ist auch eine Kinderbetreuung.

Ein Informationstisch informiert über verschiedene Angebote, Projekte und Aktionen für Kinder und Familien in Ahlen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Zu Beginn begrüßen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Ulla Woltering die teilnehmenden Gäste. Organisatorin Marina Bänke: „So eine Veranstaltung hat es in diesem Format noch nie gegeben. Deshalb sind wir alle gespannt, wie viele Eltern wir an diesem Samstagvormittag empfangen werden. Unsere Spannung ist umso größer, da es sich um eine Veranstaltung ohne Voranmeldung handelt.“ Rund 4000 Einladungen seien in den letzten Wochen und Monaten an den Schulen verteilt worden.