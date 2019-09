Am Mittwochnachmittag ging es mit dem Aktionsnachmittag „PERSIQ – Per Rad sicher im Quartier“ einen Schritt weiter. Es wurden Verkehrsregeln durchgesprochen und unter Leitung von Polizistin Dagmar Hille auch eine Radtour durch das Stadtgebiet unternommen.

Bevor es aber auf die Stadttour ging, übernahm die für den Verkehrsdienst zuständige Hauptkommissarin Dagmar Hille die Aufgabe, alle Fahrräder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. Das waren sie vollständig und bekamen dafür auch das polizeiliche Prüfsiegel. Doch bevor es auf die Strecke ging, erhielt jeder Teilnehmer einen Fahrradhelm mit Rücklicht als Geschenk überreicht. Diese wurden vom Förderverein für Flüchtlinge gespendet und persönlich von deren Vorstandsmitgliedern Angelika Knöpker und Gisela Lange überreicht. Eine gelbe Warnweste gab es von der Polizei obendrauf. Sicherheit hat Vorfahrt.

Gemeinsam geht‘s auf Stadtrundfahrt. Foto: Ralf Steinhorst

„Wir fahren für die Flüchtlinge relevante Stellen ab, wo sie in der Regel hinmüssen“, erklärte Klaus Marquardt vom Projektkooperationspartner Caritas . So gehörten das Juk-Haus, das Rathaus, das Caritashaus und das Pauluszentrum zu den Anfahrpunkten. Zum Abschluss waren dann alle noch zum Grillen eingeladen. Dass überhaupt ausreichend Stahlrösser zur Verfügung standen, war zum einen den vielen Fahrradspenden aus der Ahlener Bürgerschaft geschuldet, zum anderen kamen einige nicht abgeholte Räder aus dem Fundbüro hinzu. Die kommen dann in die Fahrradwerkstatt gleich in der Nachbarschaft des Projekt-Gemeinschaftsraums unter der Südtribüne des Werse­stadions, bevor sie vor allem von den Flüchtlingen Sajjad und Ali mit Unterstützung von bis zu 15 Flüchtlingen verkehrssicher repariert werden. „Es ist unglaublich, was die aus Schrotträdern herausholen“, zeigte sich Klaus Marquardt beeindruckt. 115 Leezen wurden bisher bearbeitet und dann an Flüchtlinge und Migranten abgegeben.

Damit das Werkstattprojekt ein Selbstläufer bleibt, bittet Marquardt um weitere Fahrradspenden. Diese können mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Wersestadion unter der Südtribüne (Familienblock) abgegeben werden. Die Caritas holt aber auch Fahrräder ab. Anmeldungen unter Telefon 89 30.