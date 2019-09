Fünf Jahre ist es nun schon wieder her: Am 30. Mai 2014 wurde mit der Ausstellung „Thumps Up“ als erste Präsentation der Kunstkiosk am Parkbad an der Dolberger Straße eröffnet. Am heutigen Samstag wird Geburtstag gefeiert.

Dort, wo jahrzehntelang Bonbons in gemischten Tüten, Getränke und Zigaretten über die Theke gingen, gibt es seitdem künstlerische und kulturelle Leckerbissen, bunt und breit gemischt. 19 Ausstellungen und Aktionen aus dem künstlerischen, aber auch soziokulturellen Bereich fanden bereits im Kiosk statt.

Anlass genug, am heutigen Samstag, 21. September, ab 15 Uhr ein Fest zu feiern, bei dem dann natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Selbstredend werden auch Bonbons, Kaffee und Kuchen nicht fehlen.

Fotos erinnern an seine „Besetzung“...

Künstlerische Arbeiten von Jugendlichen aus Ahlen und Umgebung in den Bereichen der Zeichnung, Malerei, Fotografie und Plastik werden an diesem Nachmittag zu „Bonbonpreisen“ in einer Verkaufsausstellung präsentiert. Künstler Knut Kargel gibt Einblicke in seine Arbeit an seinen „Melted Collages“ und lässt sich nicht nur von Kindern und Jugendlichen dabei über die Schultern schauen. Als musikalische Gäste runden die beiden Singer-Songwriter Luisa Laakmann und Jonas Künne das Programm ab.