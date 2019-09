Am kommenden Freitag und Samstag, 26. und 27. September, können sich alle Ahlener Bürger an der geplanten Freiluftausstellung „Museum der Menschheit“ beteiligen. Der niederländische Künstler und Fotograf Ruben Timman sammelt Porträts für die Schau im kommenden Frühjahr. Dann werden rund 60 großformatige Porträts an verschieden Orten in der Stadt ausgestellt. Jeder, der sich mit der Veröffentlichung und Ausstellung einverstanden erklärt, kann mitmachen.

Das Foto-Shooting findet am Freitag am Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz, etwa vor der Moschee, und am Samstag auf dem Marienplatz statt, an beiden Tagen zwischen 10 und 14 Uhr. Timman fotografiert Porträts vor schwarzem Hintergrund, die dann auf zwei mal einen Meter vergrößert werden. In der geplanten Ausstellung, zwischen Mai und September, sollen vor allem Ahlener und rund ein Drittel Menschen aus der ganzen Welt zu sehen sein.

„Das ‚Museum der Menschheit‘ wird ein umfängliches Rahmenprogramm erhalten und so die verschiedenen Aspekte der Ausstellung vertiefen und unterstützen“, sagt Initiator Dietmar Zöller , Geschäftsführer von Innosozial in Ahlen. Aufgrund seiner Initiative sind der Künstler und sein ghanaischer Manager Gez Asafu-Agyei nach Ahlen gekommen und haben sich die Stadt angesehen. „Durch die ungewöhnlichen Bevölkerungsstruktur mit 111 Kulturen und die Teilung in Ost und West fand Timman es hier sehr spannend“, erklärt Zöller. Er hofft, dass die Arbeitsweise des Niederländers integrativ wirkt. Denn Ruben Timman orientiert sich in seiner Arbeit an der Würde und Schönheit eines jeden Menschen. So werden Unterschiede und Vielfalt sichtbar, doch dabei sind alle auch gleich. „Wir laden ausdrücklich jeden ein mitzumachen, gleichgültig ob arm oder reich, behindert oder nicht, geflüchtet oder eingeboren – denn wir alle bilden das Museum der Menschheit“, erklärt Zöller.

Bei der Vorbereitung des Projekts stehen dem Innosozial-Chef Mitarbeiterin Angelika Martin-Wild, Fachbereichsleiterin im Hause, sowie Altbürgermeister Benedikt Ruhmöller und Gerd Buller, Co-Vorsitzender des Kunstvereins Ahlen, zur Seite.