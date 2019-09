Eine zunächst verbale Auseinandersetzung endete am Samstag um 3.30 Uhr für einen 44-jährigen Ahlener mit Gesichtsverletzungen. Er war nach Polizeiangaben mit Bekannten auf der Oststraße unterwegs. Ihnen kam eine Gruppe von vier Personen entgegen. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 44-Jährige von einem Unbekannten aus der anderen Gruppe ins Gesicht geschlagen wurde. Nach den Schlägen hielten die anderen Wegbegleiter den Angreifer zurück und entfernten sich. Der Schläger war etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte laut Polizei eine südländische Erscheinung, eine schlanke Figur und trug dunkle, kurze Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 96 50 oder an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.