U nbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zugang zu einem Kraftfahrzeuglagerplatz an der Kruppstraße, meldet die Polizei. Die Täter stahlen aus drei hochwertigen Pkw der Marke BMW Lenkräder, Navigationssysteme sowie Scheinwerfer. Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.