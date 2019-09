Simulation des Schadensfalls

Nachdem Boote, die durch die Ahlener Bergarbeitersiedlung paddelten, im Mai 2001 sogar in der „Tagesschau“ zu sehen waren, folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft für die betroffenen Menschen. So heftig wie vor 18 Jahren traf es die Wersestadt bislang nicht mehr, was auch verstärkten Schutzmaßnahmen zu verdanken ist. Aber: Starkregenereignisse haben in den vergangenen Jahren immer wieder das Wetter in den Sommermonaten mitbestimmt.

„Der Klimawandel ist ein wesentlicher Antrieb für uns, das gesamte Stadtgebiet starkregenfest zu machen“, sagte Robert Reminghorst (Ahlener Umweltbetriebe) am Dienstagnachmittag im Betriebsausschuss. Die Stadt Ahlen wolle neben den baulichen Maßnahmen durch Regenrückhaltebecken und Anpassungen im Kanalsystem jetzt eine Bestandsaufnahme in Form einer Starkregensimulation umsetzen.

Potenziellen Schaden abwehren

Die dazugehörige Software sei mit dem vorhandenen System und dem Programm für Kanalhydraulik kompatibel, so Reminghorst. Die für die Simulation benötigten Höhenangaben des vorhandenen Geländes würden vom Land kostenfrei zur Verfügung gestellt. Danach könne beispielsweise das Fließverhalten bei Starkregen von baulichen Erschließungen sämtlicher Art anhand der Planungsdaten schon im Vorfeld simuliert und so potenzieller Schaden abgewehrt werden.

Stadtbaurat Andreas Mentz ergänzte: „Es geht um eine gesamtstädtische Betrachtung. Wir als Kommune können nicht jeden Einzelnen schützen.“ Häufig seien auch technische Grenzen vorhanden. Aber anhand der Simulation können anschließend Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder zum Schutz von wichtigen Gebäuden und Versorgungseinrichtungen erarbeitet werden. Das Thema Starkregen und die daraus resultierenden Maßnahmen werden mit der gesamten Verwaltung und bei Bedarf auch mit der Feuerwehr abgestimmt. Nach der Sommerpause 2020 soll über die Ergebnisse berichtet werden.

Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“

Die Ahlener Umweltbetriebe seien zudem kürzlich dem Netzwerk „Hochwasser- und Überflutungsschutz“ der Kommunalagentur Nordrhein-Westfalen beigetreten, informierte Robert Reminghorst den Ausschuss. So findet eine Kommunikation von mehr als 50 Kommunen zu diesem Thema statt. Ebenfalls beinhaltet die Mitgliedschaft eine Rechtsberatung in Fragen zum Thema Hochwasser und Überflutung. Alle Mitglieder haben sich verpflichtet, ihre bereits erstellten oder kommenden Schritte zur Starkregenvorsorge offenzulegen, um sich gegenseitig auszutauschen.