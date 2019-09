Auf rund 30 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche waren vom 18. bis 20. September über 350 nationale und internationale Großhändler, Produzenten, Importeure sowie Lieferanten aus nahezu allen Aktionswarensegmenten präsent. Von Bürobedarf über Trendprodukte bis hin zu Drogerie- und Kosmetikartikeln reichte das Spektrum.

Der „Rappelkiste“-Inhaber Markus Schier und sein Team freuten sich sichtlich darüber, sich nur sechs Wochen nach dem verlustreichen Großbrand den Kunden präsentieren zu können. „Wir haben wirklich gute Geschäfte gemacht an den drei Messetagen. Was uns aber alle extrem motiviert hat, ist der positive Zuspruch, den wir von den Händlern bekommen haben“, sagt Schier. „Viele altbekannte Gesichter haben sich bereits kurz nach dem Brand nach uns erkundigt. Hier auf der Messe wurden wir dann noch mal deutlich darin bestärkt, weiterzumachen und in die Zukunft zu schauen.“

Auch WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch und Wirtschaftsförderer Thorben Welte besuchten Schier auf der Messe. „Ich glaube, es ist wichtig, auch der Öffentlichkeit und den Kunden zu signalisieren, die ,Rappelkiste‘ ist noch da und es geht es weiter“, sagte Hakenesch. Er erneuerte sein Versprechen, den Betrieb bei den Wiederaufbauplanungen zu begleiten.

Die vergangenen Wochen waren für Schier und sein Team ei­ne Ausnahmesituation, und bis die „Rappelkiste“ an der Gersteinstraße wieder im alten Glanz erstrahlt, ist es noch ein weiter Weg. Dennoch lässt Schier sich nicht unterkriegen: „Wir müssen in die Zukunft schauen, dass sind wir den Kunden und Mitarbeitern schuldig. Einen ersten wichtigen Schritt haben wir durch die Messeteilnahme getan.“