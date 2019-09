Viele Besucher des „Pöggskenmarktes“ nutzten die Gelegenheit, einen Abstecher in die in der Nachbarschaft des Dorfplatzes gelegene Kita zu unternehmen. „Na dann viel Erfolg!“ – Diesen Wunsch hörte Kindergartenleiterin Sabrina Brinkmann an diesem Nachmittag nicht nur einmal. Sie verriet auch, dass die Einrichtung bald ihren eigenen prägenden Namen haben wird, schließlich ist die Bezeichnung „Awo-Kita Vorhelm“ doch sehr allgemein gehalten. „Sie soll ‚Wibbelei‘ heißen“, fand Brinkmann den neuen Namen mit Unterstützung der Eltern gut gewählt – eine Mischung aus dem Namen des Heimatdichters Augustin Wibbelt verbunden mit dem Charme von Windrädern, die auch schon zum Tag der offenen Tür den Eingang in den Kindergarten säumten.

Ob sie sich nach den ersten Wochen schon gut eingelebt habe? „Das Gebäude ist wohltuend“, pries Sabrina Brinkmann die außergewöhnliche Architektur mit den hohen Räumen an. Das hätten in Gesprächen viele Besucher bestätigt. Die Ennigerloherin selbst schätzt die Dorfkultur, so dass ihr Vorhelm ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet. „Hier passt das Reggio-Konzept unserer Kita gut hin“, ist sie überzeugt.

Was die Atmosphäre im Gebäude angeht, so sehe es langsam auch nach Kindergarten aus. Als Beispiel nannte sie die Zeitecke mit vielen Wanduhren. Die allerdings sollten nicht Zeitdruck symbolisieren, sondern vielmehr, dass man sich Zeit für die Kinder nehme.

Die nahm sich die Kindergartenleiterin mit ihrem Team auch für die Besucher am Tag der offenen Tür. Um das auch gut umsetzten zu können, wurde bewusst auf ein Programm verzichtet, damit niemand mit Aktionen belastet ist. „Einfach reinkommen und die Kita auf sich wirken lassen.“ Was die Besucher gerne annahmen. Vor allem die Kinder und Eltern des Kindergartens lotsten so Großeltern, Geschwister oder Freunde zum Tag der offenen Tür. Klar, dass sie damit auch ihren Stolz über die „Wibbelei“ zeigen wollten.

Ein weiterer Effekt hatte der Tag für die Kita obendrein: „Es waren auch einige Praktikumsinteressenten hier“, rechnet Brinkmann damit, dass einige der Besucher wiederkommen.