Ahlen / Senden -

Gerardo Lombardi hat sich etwas vorgenommen: Am Samstag, 16. November, steigt der Ahlener gegen drei weitere Sommeliers in den Ring, um den Gästen im Hofhotel Grothues-Potthoff in Senden ein kulinarisches Erlebnis zu bieten. Dabei ist nicht nur Fachwissen gefragt.