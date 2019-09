Keinen Cent mehr zurück

„Wir zahlen inzwischen für jeden Cent, den wir herausgeben, einen Cent drauf“, sagt Kassiererin Nicole Lakomy . Expert Promedia kostet der kleinste Kupfertaler täglich bis zu 100 Cent extra, auf den Monat hochgerechnet 24 Euro. Damit ist jetzt Schluss. Der Elektronikanbieter macht‘s wie die Holländer. Er rundet ab Oktober auf – und ab.

„Einer muss den Anfang machen“, schickt Geschäftsführer Andreas Frenz voraus. Wohlwissend, dass nicht alle Kunden begeistert sein werden, wenn‘s den Cent nicht mehr zurückgibt. Schlimmstenfalls auch zwei. Aber: Es wird auch abgerundet.

Blick über die holländische Grenze

Warum muss der aktuell beworbene Wasserkocher 29,99 Euro kosten – und nicht glatt 30? Frenz spricht von psychologischer Preisfindung, die seit Jahrzehnten allerorts gängige Praxis sei. Darum die 99 hinter dem Komma. Kehrseite der Medaille: „Für jede Rolle Geld müssen wir bei der Bank Gebühren bezahlen“, kommt der Geschäftsmann auf den wunden Punkt. Beim Cent passen 50 in die Rolle. Und die koste ihn mittlerweile bis zu einem Euro. „Das muss man sich mal vorstellen. Wir müssen für Rollengeld bezahlen. Wir sind so hinterweltlich.“

Um sie geht es: 1- und 2-Cent-Stücke verschwinden ab Oktober aus der Kasse. Foto: Ulrich Gösmann

Einfach an den Preisschildern auf- und abrunden? In der Theorie die wohl kundenfreundlichste und konfliktärmste Lösung. „Doch das geht leider nicht“, bedauert der Marktleiter. „Viele Lieferanten spielen uns die Preise elektronisch ein.“ Bei 60.000 Artikeln sei es unmöglich. Woche für Woche die komplette Liste immer wieder durchzukorrigieren.

Noch einige Gute-Laune-Cent in der Kasse

Der Elektronikanbieter aus Ahlen blickt über die holländische Grenze. Dort funktioniere es schon seit vielen Jahren. „Und in Skandinavien sind sie gerade dabei, das ganze Bargeld abzuschaffen.“ Und hierzulande? „Ich habe das Gefühl, dass viele Leute das Kleingeld gar nicht mehr im Portemonnaie haben wollen“, fühlt Frenz.

„ Ich glaube, dass das jetzt der Anfang ist, die Centstücke aus dem Kreislauf zu verabschieden. Ich glaube, dass das jetzt der Anfang ist, die Centstücke aus dem Kreislauf zu verabschieden. “ Andreas Frenz

Und so sieht‘s künftig in der Promedia-Praxis aus: Aus 29,99 und 29,98 Euro werden 30 Euro, aus 29,97 und 29,96 abgerundet 29,95. Dass einige – gerade am Anfang – aufmurren, ist dem Fachhändler bewusst. Für den Übergang seien ja noch einige Gute-Laune-Cent in der Kasse. Unterm Strich gleiche sich das aber aus. „Ich glaube, dass das jetzt der Anfang ist, die Centstücke aus dem Kreislauf zu verabschieden“, hofft der Geschäftsmann, in der unteren Weststraße eine Initialzündung zu geben, der andere folgen.

Kunden, die mit dem Gefühl durch die Kasse gehen, um einen Cent gebracht worden zu sein, bleibe ja noch die Möglichkeit des elektronischen Bargeldverkehrs. Der, so Frenz, zwar langsam zunehme, aber anteilig noch sehr gering sei. Der mache bei Promedia gerade mal 20 Prozent aus. Viele griffen erst bei hohen Beträgen zur Karte. Und das heißt: 500 Euro aufwärts.