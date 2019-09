Es ist die Geschichte einiger Sekunden, einem spendierten Getränk und dessen langen, schlimmen Folgen. Christoph Rickels wurde ins Koma geschlagen und hat sich nun die Prävention gegen Gewalt zum Lebensziel gesetzt. Darum hat er „First Togetherness“ gegründet.

Der gebürtige Ostfriese, geboren in Jever und aufgewachsen in Friedeburg, besuchte im September 2007 eine Disco. Er spendierte einem Mädchen dort einen Drink. Etwas, das er sich besser verkniffen hätte. Denn es war der wohl folgenreichste Moment seines Lebens. „Urplötzlich traf es mich am Kinn“, berichtet der heute 32-Jährige. Dann gingen für ihn die Lichter aus und erst vier Monate später wieder an – eine sechsfache Hirnblutung und das lange Koma hatten alles gelöscht. „Es war alles neu zu lernen. Bewegungseinschränkungen bleiben“, resümiert der Ostfriese trocken. Seine Pläne waren dahin. „Ich feierte meinen Abschied, danach wollte ich zur Bundeswehr“, gibt der heute in Kassel lebende Mann an. Damit war nichts mehr. Seit damals, nach einer Phase, in der er auch an Rache dachte, befasst er sich mit Gewaltprävention. Dauerhaft voll erwerbsunfähig gründete er den Verein „First Togetherness“, dessen Aufgabe die Vermeidung und Aufklärung über Gewalt ist. „Gewalt ist nie cool“, weiß Rickels aus leidvoller Erfahrung.

Eingeladen an die Sekundarschule hatte ihn die Pädagogische Fachkraft Mügel Aslan-Dicken. „Wir sind der Überzeugung, dass die Gesichte von Christoph Rickels zum Nachdenken bringt und damit hilft, Gewalt zu vermeiden“, betont sie.

Was aus dem Täter wurde? „Der bekam zwei Jahre auf Bewährung“, ergänzt dessen Opfer. Er hat verziehen und dem Schläger, der nach Rickels Angaben im Drogensumpf steckengeblieben ist, längst vergeben. Doch auf das Schmerzensgeld klagt und wartet der Exilfriese noch immer.