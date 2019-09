Lichterkette ziert Zechenbahnradweg

Mitte Oktober soll‘s so weit sein: Dann gehen im nördlichsten Teil des Ahlener Zechenbahnradweges die ersten Lichter an. Fortsetzung folgt, abschnittweise. Fahrradfreundliche Nachrichten auch vom Süden der Strecke: Die ist jetzt um 230 Meter länger, mit frischem Asphalt aber noch Sperrbezirk. Wenige Meter fehlen ihr bis zum letzten Lückenschluss in Höhe Wersebrücke / Im Schlingenfeld. Doch mit der gibt‘s im Moment noch ein kleines, aber lösbares Problem.

Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, hat die 2350 Meter lange Strecke zwischen Bergstraße und Zeche in vier Zeitabschnitte getaktet. Die 13 Löcher für die erste Lichterkette zwischen Berg- und Ketteler-Straße sind soeben im Boden. Und auch erste Masten stehen bereits am Wegesrand.

Zechenbahnradweg in Ahlen

Am Donnerstag geht‘s mit Abschnitt zwei in Richtung Rottmannstraße weiter. Geplante Inbetriebnahme: Anfang November. Der dritte schließt sich bis zur Schachtstraße an und soll Ende November ans Netz gehen. Finale dann auf dem vorerst letzten Viertel bis zur Zeche, das kurz vor Weihnachten wegbegleitend beleuchtet sein soll. 56 Leuchten werden es am Ende sein, inklusive mehrerer Einspeisepunkte. Die Kosten sind mit 180 000 Euro beziffert; 70 Prozent übernimmt die Städtebauförderung.

Baggerarbeiten fürs Licht: 56 Laternen sollen bis Weihnachten stehen – und leuchten. Foto: Ulrich Gösmann

Obwohl sich frischer Asphalt seit einigen Tagen in Richtung Wersebrücke schlängelt, endet kurz hinter dem Lokschuppen auch weiterhin die Radfahrt. In den Randbereichen wird in der nächsten Woche der Oberboden aufgetragen, dann die Rasensaat. Auf westlicher Seite entsteht eine neue Baumallee. Bis zum Lückenschluss fehlen nur noch wenige Meter, die jetzt zum Umdenken zwingen. Robert Reminghorst macht‘s an der Brückensanierung fest: „Die Ausschreibung hat nicht zu dem Ergebnis geführt, was wir uns ungewünscht hätten.“ Heißt: Angebote zu teuer. Das Leistungsumfang werde jetzt reduziert.

Sanierungsfall: die Brücke über die Werse. Danach ist der Weg frei. Foto: Ulrich Gösmann

Knackpunkt: der bleihaltige alte Anstrich, der bei Brücken dieses Jahrgangs typisch sei, erklärt der Projektleiter. Wunsch sei es gewesen, den Baukörper von seiner Altlastenfarbe zu befreien. Das hätte aber bedeutet: „Rausheben mit einem Kran, ein Zelt drum herum bauen, abstrahlen und neu beschichten.“ Das hätte den Auftrag für den 50-Tonner auch zu einem finanziellen Schwergewicht gemacht. Jetzt wollen die Umweltbetriebe mit neuer Ausschreibung an den Markt gehen. Die sieht vor, die Brücke an Ort und Stelle mit Farbe zu versiegeln. „Wir gehen davon aus, dass wir das alles bis zur nächsten Radfahrsaison fertig haben“, zeigt sich Reminghorst zuversichtlich. Ab dann bedarf es nur noch weniger Meter übers Schlingenfeld, um entspannt auf alter Zechenbahntrasse in Richtung Hamm weiterzuradeln. Oder auch umgekehrt.