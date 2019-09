Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in Tönnishäuschen ist am Donnerstagnachmittag eine Frau verletzt worden. Gegen 16 Uhr, so die Polizei, befuhren eine 25-jährige Frau aus Hamm und eine 37-jährige Frau aus Ennigerloh die Warendorfer Straße (L 547) in Richtung Ahlen. An einer Baustellenampel in Tönnishäuschen – der Kreisel wird derzeit umfassend erneuert – musste die Ennigerloherin verkehrsbedingt warten. Die 25-Jährige bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf deren Pkw auf. Dabei verletzte sich die Frau aus dem Kreis Warendorf leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringfügiger Sachschaden.