Es geht noch gelber auf der Zeche Westfalen: Förderräder, Lüfter und jetzt auch die Lore. Christiane und Klaus Thiesing haben den nächsten Kraftakt gestemmt und einen Großraumwagen aufs Bunkerdach gleich hinter dem „Pförtner“ gesetzt. Eine zweite Lore steht in schlichtem Schwarz frisch bepflanzt davor.

Über beide Originale sei er auf der Osthalde gestolpert, scherzt Thiesing, der nach Lokschuppen und Lüfter jetzt auch das ehemalige Pförtnerhaus in Schuss bringt. In grellem Gelb auf grauem Podest ist der 1,5-Tonner ein echter Blickfang. Und Peilpunkt zugleich, wenn im Frühjahr die Koordinaten fürs Geocaching freigeschaltet werden. Die navigieren dann zur Zeche und fordern vor dem Pförtner dazu heraus, ein Zahlenschloss zu öffnen. Wer seine Aufgabe richtig löst, hat Zugang bis in den geheimnisvollen Bunker. Und Zugriff auf eine Überraschung.

Blick auf den Bunker. Foto: Ulrich Gösmann

Direkt darüber auf stabilem Dach: die Lore, mit der es Besonderes auf sich hat, wie auf der Infotafel zu lesen ist: „1939: Als erste Schachtanlage im Ruhrgebiet führt Westfalen Großförderwagen mit 2250 Liter Inhalt ein.“

Klaus Thiesing will jetzt noch nachrüsten. Mit Aufschrift „Letzte Lore 2000“ und Füllung, die der Kohle aus Ahlens Tiefen ähnlich sehen soll, aber keine mehr ist.