Ahlen -

Über die Einführung der Gelben Tonne in Ahlen zum 1. Januar 2021 soll der Rat am kommenden Dienstag noch nicht abstimmen. Auf Wunsch der CDU wird der Punkt von der Tagesordnung genommen, die Beschlussvorlage in die nächste Beratungsfolge der zuständigen Fachausschüsse bis zur Ratssitzung am 7. November geschoben.