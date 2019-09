Fotograf sammelt Köpfe

Darum sammelt Timman Köpfe. Vor neutralem, schwarzem Hintergrund lichtet er Menschen, bisher über 3500, ab. „Menschen sind so ein faszinierendes Thema, dass ich damit meinen Traum verwirklichen will“, sagt der in Zaandam bei Amsterdam lebende Fotograf. Aus den immer gleich gemachten Porträtaufnahmen entwickelt er großformatige Bilder, meist um die zwei mal einen Meter, die dann in der Stadt aufgehängt und in seinen Bildbänden abgedruckt werden. Derzeit ist das im Museum in Warburg zu sehen; im kommenden Frühjahr auch in Ahlen. „Es werden zwei Drittel Ahlener und ein Drittel Menschen aus aller Welt sein“, erläutert Gez Asafu-Agye, Assistent und Manager in Personalunion.

Dazu ist Timman in Ahlen auf Jagd. „Das ist eine so faszinierende Stadt“, findet der Niederländer. So haben ihn die zahlreichen Brüche, aber auch das viele Verbindende, was Ahlen ausmacht, gefesselt. Hier sieht er den perfekten Ort für die nächste Etappe seines Menschheitsmuseums.

„ Damit ich etwas zurückgeben kann, drucke ich ein Foto davon aus. Damit ich etwas zurückgeben kann, drucke ich ein Foto davon aus. “ Ruben Timman

Das läuft bei ihm wie folgt: Er sucht sich Modelle aus den Passanten. „Ich kann gar nicht sagen, wonach ich gehe. Es ist wohl die persönliche Ausstrahlung“, überlegt der Künstler. Die Leute werden angesprochen und Timman erklärt die Idee. Dazu zeigt er den Bildband seiner Fotografien. Wer mitmacht, kommt in das Zelt mit dem schwarzen Hintergrund und Timman fotografiert. „Damit ich etwas zurückgeben kann, drucke ich ein Foto davon aus“, berichtet der 55-Jährige. Die Menschen unterschreiben, mit der Veröffentlichung einverstanden zu sein, dann geht es weiter. Dabei legt der Fotokünstler großen Wert auf die möglichst immer gleiche Pose. Es hat etwas von Passbildmachen – entspannt, aber nicht lächelnd, in aufrechter Haltung. So füllt Timman ganze Bücher mit „Köpfen“.

Wie kam es dazu? Seinen Ursprung nahm es wohl während der Pol-Pot-Herrschaft in Kambodscha. „Hier war ich als Pfleger mit meiner Frau auf den ‚Killing Fields‘, in einem Lager mit mehr als 180 000 Gefangen aktiv“, erzählt er. Da entstand der Gedanke, das im Bild festzuhalten. Zurück in den Niederlanden studierte er Fotografie. Danach war Timman für viele Auftraggeber unterwegs. In Vietnam kam‘s zur Initialzündung. „Ich träumte von einem ,Museum der Menschheit‘. Kofi Annan zeigte mir ein heruntergekommenes und verfallenes Gebäude“, schildert er. Das ließ ihn nicht mehr los. Später fand er, nahe seinem Zuhause, eine ehemalige Munitionsfabrik. Hier war das Verwaltungsgebäude wie in seinem Traum. „Sofort hängte ich dort Bilder und Transparente auf“, erinnert er sich. Nicht allzu lange, dann machten Sicherheitsdienste dem Treiben ein Ende. Timman bekam aber Presseartikel und Popularität. Schließlich traf er den Ghanaer Gez Asafu-Agye. „Meine Eltern waren Nachbarn von Kofi Annan. Ich wollte zwischen den beiden einen Kontakt herstellen, aber leider ist Kofi vorher verstorben“, bedauert Asafu-Asye.

Doch die Idee lebt stärker denn je. Jetzt ist die Wersestadt mit ihren Ungereimtheiten an der Reihe. „Ich hoffe, hier viele Menschen zu fotografieren, denn es ist ein wichtiger Beitrag zum Museum“, bittet der Künstler um Unterstützung.