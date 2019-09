Erstmals fand der Ökumenische Gottesdienst für Betroffene und Helfer für den Kreis Warendorf an der Hauptfeuerwache in Ahlen statt. Dort kamen die Beteiligten der Rettungskette insbesondere die Notfallseelsorger zusammen, um an die Menschen zu denken, die in den vergangenen Monaten in Folge von Unfällen oder Unglücken verstarben.

Geleitet wurde der Gottesdienst von der evangelischen Notfallseelsorgerin Alexandra Hippchen und dem katholischen Diakon für Notfallseelsorge Martin Kofoth, die beide für den Kreis Warendorf zuständig sind. Nachdem der jährliche Gottesdienst lange Zeit in Kirchen stattgefunden hatte, ist er seit drei Jahren in Gerätehäuser der jeweils gastgebenden Feuerwehren umgezogen. „In den Kirchen fehlte für diesen Gottesdienst das Flair“, bekräftigte Diakon Martin Kofoth und durfte sich beim Blick hinter den provisorischen Altar bestätigt fühlen. Dort hatten die Ahlener Blauröcke aus Einsatzleitern und Schläuchen ein großes Kreuz gebaut, vor dem Altar waren liebevoll Utensilien gestellt, die bei Einsätzen und bei der Notfallseelsorge benötigt werden.

„Die Notfallseelsorge gehört mit zur Rettungskette. Wir können uns gegenseitig unterstützen“, deutete Pfarrerin Alexandra Hippchen an, dass die Bedeutung der Notfallseelsorge eine inzwischen wichtige Rolle bei der Betreuung von Betroffenen und auch Helfern einnimmt. Die neu eingerichtete Einheit der Psychosozialen Unterstützung (PSU) für Einsatzkräfte zeige das.

Pfarrerin Alexandra Hippchen, Diakon Martin Kofoth und der leitende Notfallseelsorger Friedrich Vogelpohl gestalteten den ökumenischen Gottesdienst. Foto: Ralf Steinhorst

Friedrich Vogelpohl, leitender Notfallseelsorger für den Kreis Warendorf, war erleichtert, dass der Gottesdienst in normalen Bahnen ablaufen konnte: „Im letzten Jahr in Oelde waren zu Beginn schon einige der Teilnehmer wegen eines Einsatzes schon wieder weg“.

Im Gottesdienst wird der verstorbenen Menschen gedacht, mit denen die Einsatzkräfte in der Rettungskette zu tun hatten. bei Unfällen, Unglücken oder auch bei Suiziden. „Uns allen fallen Einsätze ein, die nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind“, wandte sich Pfarrerin Alexandra Hippchen an die teilnehmenden Polizisten, Feuerwehrleute und Mitglieder der anderen Hilfsorganisationen. Die Einsätze hätten Kraft gekostet, seien aber immer notwendig gewesen. Ohne die Namen der Opfer zu nennen, zählte später Diakon Martin Kofoth einige der Unfälle und Unglücke im Kreis Warendorf auf, bei denen Menschen zu Tode kamen.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnten sich die Teilnehmer, zu denen auch Landrat Dr. Olaf Gericke sowie die Führungskräfte der Polizei und Feuerwehr des Kreises gehörten, beim Beisammensein mit Gegrilltem austauschen und kennenlernen.